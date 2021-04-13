Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Но отключать отопление в городе пока не будут

Сегодня - самый тёплый день с начала года. В Москве побит абсолютный рекорд для 13 апреля. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в +21 градус. И это не окончательный показатель. В ближайшие часы воздух может прогреться ещё немного.

Но об отключении отопления в домах говорить пока рано, хотя коммунальщики и начали готовиться. По нормативам среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть выше 8 градусов. Но в четверг в город придут дожди и ночью станет довольно прохладно, всего лишь +5.

Тем не менее, в вестибюлях метро уже начали снимать вторые, зимние двери. Это нужно для улучшения вентиляции.

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