Названы ведущие церемонии "Оскар-2021"

Мероприятие состоится в очном формате
Организаторы вручения кинопремий "Оскар" рассказали в соцсетях, кто же в этом году займет место ведущих церемонии. "Не пропустите наш потрясающий ансамбль ведущих", - говорится в сообщении.
На этот раз ведущими "Оскара" станут Брэд Питт, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Зендая, Харисон Форд, Лора Дерн, а также многие другие. Они будут не только объявлять лауреатов престижной кинопремии, но и развлекать гостей мероприятия. Полный список ведущих будет озвучен позже.
93-я церемония награждения премии "Оскар" пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. В этом году больше всего номинаций в ключевых категориях собрали картины "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram