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Стала известна причина смерти солиста "золотого состава" "Песняров"

14:14
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Леонид Борткевич умер на 72 году жизни

Сахарный диабет стал причиной смерти солиста известного белорусского ВИА "Песняры" Леонида Борткевича. Музыкант скончался 13 апреля на 72 году жизни.
Трагически погиб музыкант "Песняров"

"Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить", — сказал сообщивший о заболевании артиста участник ансамбля Валерий Скорожонок. Как сказал артист в интервью RT, в последнее время они с Борткевичем виделись редко, музыкант был задумчивый и "степенный".

Леонид Борткевич пришел в ВИА "Песняры" в 1970 году. В составе ансамбля он исполнил такие хиты, как "Олеся", "Александрина" "Беловежская пуща", "Березовый сок". Борткевич - лауреат Всесоюзного конкурса советской песни в 1973 году, многих международных конкурсов и фестивалей, удостоен звания заслуженного артиста Белоруссии.

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