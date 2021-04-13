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Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на mos.ru

15:06
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Говорили о развитии благотворительного движения в столице

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем мецената, который отмечается сегодня, а также поблагодарил всех горожан, которые участвуют в благотворительных проектах. А таких примерно каждый четвёртый.
Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru

Глава города сегодня встретился с представители благотворительных фондов. Именно они ранее обратились к мэру с предложением создать площадку, где можно собирать деньги на программы адресной помощи. Теперь каждый, кто имеет личный кабинет на сайте mos.ru, может одним кликом, одновременно с оплатой услуг ЖКХ или детского кружка, сделать пожертвование.

Сегодня в проекте участвуют уже почти 40 благотворительных фондов, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Количество организаций постоянно увеличивается. А вот на сайте "Душевная Москва", можно проверить как собранные деньги тратятся.

"Чем это хорошо? Потому что, когда человек заходит и ищет в интернете благотворительные фонды, это одна история, все-таки опасения, насколько его деньги будут эффективны использованы. Другое дело, когда на городском портале размещены благотворительные организации, и у человека все-таки больше доверия. Ну и общественный контроль выше, чтобы эти денежки были израсходованы. Как я понимаю, благотворительные фонды и отчитываются перед гражданами, куда они эти деньги распределили, на какие нужны, на какие цели, что тоже очень важно", - сказал Сергей Собянин.

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Сергей Собянин и участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru
Сергей Собянин и участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru
Благотворительный сервис на mos.ru
Благотворительный сервис на mos.ru
Участники благотворительного сервиса на mos.ru
Участники благотворительного сервиса на mos.ru
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