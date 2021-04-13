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Собянин утвердил проект планировки промплощадки "Микрон" в Зеленограде

14:18
  • вторник
  • 13 апреля 2021

План одобрили местные жители во время общественного обсуждения

Офисно-выставочный центр развития микроэлектроники площадью 15 тысяч квадратных метров появится на площадке особой экономической зоны "Микрон" в Зеленограде. Сохранятся и существующие здания комплекса, включая административно-лабораторный корпус и фитнес-клуб. Проект планировки был одобрен местными жителями во время общественных обсуждений, а 13 апреля его утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Утвержден проект планировки промышленной площадки "Микрон", входящей в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Кроме офисно-выставочного центра предусмотрено строительство новых производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 42,74 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе напомнили, что созданная в 2006 году ОЭЗ "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 234,3 га. В настоящее время на территории ОЭЗ работают около 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие и модернизацию промышленных производств составил 45 миллиардов рублей, а объем уплаченных налогов превысил 16 миллиардов рублей.

На площадке ОЭЗ на базе завода "Микрон", одного из лидеров отечественной микроэлектроники, работают пять компаний-резидентов. Они вложили в развитие своих производств 256 миллионов рублей и создали 2,4 тысячи рабочих мест, подчеркнули в пресс-службе.

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