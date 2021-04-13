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Немецкие экологи подали иск против "Северного потока - 2"

14:41
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Они требуют остановить строительство газопровода

Во вторник немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe разослала по средствам массовой информации пресс-релиз, в котором говорится о поданном в суд Гамбурга иске относительно "Северного потока - 2". DUH требует отменить постановление регулятора, выдавшего разрешение на строительство газопровода в водах Германии, передает ТАСС.
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Как уточняется в тексте, выдало разрешение Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. По мнению экологов, "строительные работы в немецких водах невозможны". Конкретно речь идет об укладке 16,5 километров труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Регулятор одобрил это 14 января 2021 года.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, уложить осталось около 121 километра.

Ранее в апреле вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что "Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией".

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