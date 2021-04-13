В центре Москвы посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

В сети кофеен начали проверку

В центре Москвы посетительнице кофейни вместо бутылки с водой дали антисептик. В компании заявили, что сотрудников уже наказали за халатность.

В официальном заявлении руководство сети кофеен объяснило, что в каждом из заведений постоянно должно быть достаточное количество антисептика. Однако в этот раз "из-за халатности сотрудников" его доставили в бутылке из-под питьевой воды, что "категорически запрещено стандартами работы кофеен".

"По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду. К счастью, девушка не проглотила антисептик, а сделав глоток, сразу выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения. После инцидента девушка оставалась в сознании, покинула кофейню и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб", - рассказали в компании о случившемся.

Владелец кофейни и руководство сети принесли свои извинения и предложили пострадавшей помощь, в которую входит возмещение медицинских расходов, но девушка "пока отказывается от помощи". Отмечается, что виновные сотрудники кофейни наказаны и отстранены от работы, по факту инцидента в кофейнях сети будет проведена дополнительная проверка выполнения стандартов.

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