Меркель заявила о "свете в конце тоннеля" в борьбе с пандемией

Вакцинация в ФРГ продвигается неплохо

Вакцинация от коронавируса в Германии идет все успешнее, сообщила в ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С тех пор, как были подключены врачи-терапевты и скоро будут подключены врачи на предприятиях, мы движемся все большими шагами к свету в конце этого тоннеля", - приводит слова политика РИА "Новости".

Согласно последним данным, прививку от COVID-19 в Германии получили уже 5,1 миллиона человек (им сделали оба укола). Привиты один раз 13,5 миллионов немцев. В прошлый четверг в ФРГ сделали рекордные для страны 723 тысячи прививок.

Ранее Меркель, выступая на открытии международной промышленной выставки в Ганновере, заявила, что число больных коронавирусной инфекцией в стране продолжает расти. Третья волна, по словам канцлера, стала для Германии "наиболее жесткой".

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