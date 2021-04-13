Московской "Тройкой" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре

В интеграции билетных систем заинтересованы десятки городов страны

Десятки российских городов заинтересованы в интеграции билетных систем на базе "Тройки". Теперь столичной картой можно пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре.

"Оплатить проезд в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре можно будет с помощью московской транспортной карты "Тройка". Постановление о выделении 24,9 млн руб. на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Оно прошло под председательством Сергея Собянина.

Заинтересованность в том, чтобы интегрировать свои билетные системы на базе карты "Тройка" высказали более 40 регионов и городов России. Это Владимирская, Мурманская, Ленинградская, Ростовская, Смоленская и Ярославская области, а также города Сочи и Ульяновск.

В пресс-службе напомнили, что "Тройка" уже работает в общественном транспорте Тульской области. А в Московской области этой картой можно оплатить проезд на 400 маршрутах, еще 300 маршрутов добавятся с 14 апреля 2021 года. Благодаря внедрению "Тройки" жители регионов получили возможность комфортного пользования общественным транспортом как у себя дома, так и при поездках в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram