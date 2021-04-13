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Суд в Москве вынес приговор по делу о массовой гибели пожарных

15:08
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Трагедия произошла 22 сентября 2016 года

Двое пожарных получили условные сроки по делу о гибели восьми их коллег при ликвидации возгорания на складе на улице Амурская в 2016 году. Решение во вторник вынес Преображенский районный суд столицы, передает информагентство "Москва".
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На скамье подсудимых были бывший сотрудник городского управления МЧС Сергей Барсуков и экс-начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по столице Дмитрий Ширлин. Первый в 2016 году был начальником штаба пожаротушения, второй - руководителем операции.

Пожарных признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек. Ширлин получил пять лет колонии условно, Барсуков - четыре года условно. Обвинение настаивало на реальных сроках.

Инцидент произошел 22 сентября 2016 года. Огонь быстро распространился по складским помещениям, кровля обрушилась. На крыше в тот момент находились 20 пожарных, восемь из них погибли, упав вместе с кровлей в открытый огонь.

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