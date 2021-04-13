"Система-112" стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве

К единой системе вызова экстренных служб "112" подключены все мобильные операторы

В Москве "Система-112" стала основным каналом вызова оперативных служб, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. <...> В 2020 году на номер 112 поступило свыше 2,8 млн вызовов. С начала 2021 года принято 1,1 млн вызовов - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, "Система-112" постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в Москве", - сказано в сообщении.

"Система-112" была создана в конце 2010 года по указу президента России. Она обеспечивает круглосуточный прием и обработку экстренных сообщений об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях; получение информации о номере и местонахождении вызывающего абонента и иных данных, необходимых для реагирования по вызову; анализ поступившей информации о происшествии; направление информации о происшествии дежурно-диспетчерским службам экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией; автоматизированное восстановление прерванного соединения с вызывающим абонентом; оказание справочной и информационной помощи населению по вопросам безопасности жизнедеятельности, а также дистанционной психологической поддержки; ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, их начале и завершении, об основных результатах экстренного реагирования. Звонить на номер "112" можно в любой опасной ситуации, информационное взаимодействие в Москве налажено более чем с 200 службами и организациями города, а также "Системами-112" Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что правительство Москвы постоянно совершенствует алгоритмы работы "Системы-112". Так, в 2019-2020 годах была проведена работа по подключению к "Системе-112" операторов связи - теперь абоненты "Билайна", "Теле2", МТС, МГТС и "Мегафон" могут звонить и отправлять SMS на номер "112" с мобильных и стационарных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

"Ежедневно прием и обработку вызовов, в том числе на иностранных языках, в Москве осуществляют 65 операторов в смену. <...> С каждым годом горожане чаще пользуются единым номером "112" для вызова экстренных оперативных служб", - резюмировали в пресс-службе.

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