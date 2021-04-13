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Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России

15:21
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе

НАТО и США перемещают войска к российским границам, сообщил во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, в основном, силы сосредоточены на Балтике и в Причерноморье.
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Всего рядом с территорией России будет сосредоточено 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, отметил Шойгу.

Министр также рассказал, что Россия за три недели перебросила на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ. "В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - приводит РИА Новости слова Шойгу.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вооруженные силы стран НАТО на Украине и в Черном море наращивают активность.

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