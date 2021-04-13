В США готовятся приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Препарат будут дополнительно проверять

В Соединенных Штатах в ближайшее время может быть приостановлено использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Такую рекомендацию дало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, о чем сообщается в Twitter ведомства.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", - уточняется в сообщении.

Регулятор добавил, что будет проверено наличие возможной связи препарата со случаями образования тромбоза у получивших прививку.

На прошлой неделе стало известно, что в США у нескольких десятков человек, привитых вакциной Johnson & Johnson, начались побочные реакции, в связи с чем было принято решение закрыть два центра массовой вакцинации.

Прежде о случаях тромбоза после прививки сообщалось по поводу вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Регулятор Евросоюза тем не менее рекомендовал продолжить ее использование.

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