В США готовятся приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Препарат будут дополнительно проверять
В Соединенных Штатах в ближайшее время может быть приостановлено использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Такую рекомендацию дало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, о чем сообщается в Twitter ведомства.
"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", - уточняется в сообщении.
Регулятор добавил, что будет проверено наличие возможной связи препарата со случаями образования тромбоза у получивших прививку.
На прошлой неделе стало известно, что в США у нескольких десятков человек, привитых вакциной Johnson & Johnson, начались побочные реакции, в связи с чем было принято решение закрыть два центра массовой вакцинации.
Прежде о случаях тромбоза после прививки сообщалось по поводу вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Регулятор Евросоюза тем не менее рекомендовал продолжить ее использование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram