Шойгу оценил численность сосредоточенных на российских границах войск

Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО

Соединенные Штаты и НАТО перемещают свои войска к российским границам. В основном усиливаются группировки войск в Польше, странах Балтии и Причерноморье, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его данным, численность группировок достигнет 40 тысяч военнослужащих, 15 тысяч единиц вооружений и техники.

Министр подчеркнул, что в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО Россия принимает адекватные меры. Прошедшие крупные учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск к обеспечению безопасности страны.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов", - сообщил Шойгу на совещании в Североморске.

По словам министра, Вооруженные силы России за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ. Сейчас эти соединения задействованы в учениях, приводит слова главы Минобороны ТАСС.

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