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В Приморье браконьер по ошибке застрелил брата

15:36
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Он предстанет перед судом

Управление Следственного комитета по Приморскому краю сообщило о завершении расследования в отношении 41-летнего мужчины по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте, он предстанет перед судом.
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Инцидент произошел в прошлом году 29 декабря. Обвиняемый вместе со своим 37-летним братом отправился в охотничьи угодья Ольгинского района Приморья, чтобы заняться браконьерством.

В какой-то момент мужчины разделились. Один из них принял замеченный им в темноте отблеск за блеск глаз животного - и выстрелил. Этот выстрел оказался смертельным для брата охотника. Светил же изначально налобный фонарь покойного.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база", - отмечается в сообщении.

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