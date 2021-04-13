Бузова официально распрощалась с "ДОМ-2"

После перезапуска проект лишился одной ведущей

Нашумевший проект "ДОМ-2" переехал с ТНТ на телеканал "Ю", но перемены пришлись по душе не всем. Ольга Бузова заявила, что больше не видит себя ведущей реалити-шоу, с которым связаны 17 лет ее жизни.

Звезда призналась, что приняла решение разорвать рабочие отношения с проектом после долгих раздумий. Она отметила, что благодарна шоу за все, что с ней случилось. В 18 лет девушка пришла на "ДОМ-2" чтобы строить любовь, но со временем доросла до ведущей проекта и получила отличный карьерный старт и любовь публики.

"Я по-настоящему жила, любила... И для меня это было не шоу, а моя жизнь. Я росла вместе с вами и на ваших глазах. Мы с вами, #моилюди, стали огромной семьей. Помню, как пришла туда и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, как позже села рядом с ними и стала ведущей шоу... Для меня это был не просто шанс, а невероятное событие, которое я не забуду никогда! Мне было сложно, но я выстояла и стала той, кого вы полюбили. Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу "ДОМ-2", официально закончилась! Я покидаю шоу, как участница и как ведущая", - заявила Бузова.

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