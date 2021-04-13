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Роспотребнадзор напомнил о возможности вернуть стоимость туров в Турцию и Танзанию

16:02
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Авиасообщение с этими странами приостановлено до 1 июня

Роспотребнадзор напомнил туристам о возможности вернуть стоимость приобретенных туров в Турцию и Танзанию.  Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Россия приостановила авиасообщение с этими странами до 1 июня. В ведомстве отметили, что право на безопасность услуг гарантируется законом "О защите прав потребителей". В случае расторжения договора до начала путешествия граждане смогут вернуть полную стоимость тура.
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Что важно знать

"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в случае расторжения договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. Если же договор расторгнут после начала путешествия – то часть суммы в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг, передает "Интерфакс".

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