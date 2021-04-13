Кадыров ушел в отпуск

Обязанности главы Чечни будет исполнять Муслим Хучиев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с 12 апреля ушел в отпуск, передает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение руководителя региона.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича", - сказано также в документе.

Хучиев - председателя правительства Чечни. Данных о продолжительности отпуска Кадырова не приводится.

Ранее глава Чечни провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия региона в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. По словам Кадырова, Всевышнего просили в молитвах о прощении грехов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram