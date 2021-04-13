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Кадыров ушел в отпуск

15:57
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Обязанности главы Чечни будет исполнять Муслим Хучиев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с 12 апреля ушел в отпуск, передает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение руководителя региона.
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"Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича", - сказано также в документе.

Хучиев - председателя правительства Чечни. Данных о продолжительности отпуска Кадырова не приводится.

Ранее глава Чечни провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия региона в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. По словам Кадырова, Всевышнего просили в молитвах о прощении грехов.

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