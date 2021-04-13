В Ростуризме разъяснили ситуацию с путевками в Турцию

Ситуация с коронавирусом в Турции резко ухудшилась

В оперштабе по предупреждению распространения коронавируса в России подчеркивают, что во многих зарубежных странах отмечена новая волна пандемии. Так, во вторник Франция приостановила авиасообщение с Бразилией из-за опасений по поводу нового штамма COVID-19. Накануне и российские власти заявили о приостановке перелётов между нашей страной, Турцией и Танзанией. Туристы, которые сейчас находятся в этих странах, смогут вернуться домой в запланированное время.

14 апреля - последний день, когда авиакомпании по действующему расписанию будут перевозить пассажиров между Россией и Турцией. При необходимости на маршруты обещают выпустить более вместимые самолёты, чтобы вывести с курорта всех желающих. Билеты можно поменять без доплат.

С 15 апреля авиакомпании приостанавливают перелёты между нашей страной, Турцией и Танзанией. Это сделано по решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России. Впрочем, те туристы, кто уже загорает на курорте, смогут вылететь домой и в запланированные даты. Вывозные чартерные рейсы будут. Останется и два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. По оценкам Союза туриндустрии, в Турции сейчас находится около 30 тысяч отдыхающих россиян. По сути, их отпуску ничто не мешает. Другое дело - 640 тысяч путёвок, которые куплены на даты с 15 апреля по 1 июня. В начале лета пока планируется снять ограничения.

"Если речь идёт о путёвках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты. Либо вылететь в те же даты на другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Тех туристов, кто купил туры на период после 1 июня, мы будем постоянно информировать о текущей ситуации", - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме понимают, что ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Туркомпаниям обещают господдержку. Туристы же, заявили в Роспотребнадзоре, вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денег. Ситуация с коронавирусом в Турции за последние недели резко ухудшилась. В сутки в стране регистрируется по 50 и более тысяч случаев заражения. 80 процентов путешественников, сдавших положительный тест на ковид в России, вернулись именно из Турецкой Республики.

"Мы переживаемый самый тяжелый период пандемии. Не менее 80% населения Турции — в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения в стране приходится на британский штамм", - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Введённые ограничения, конечно, прежде всего, ударят по турецкому турбизнесу. В течение одного только мая страна готовилась принять 800 тысяч россиян. Теперь в Турции надеются, что к концу весны ситуация там стабилизируется и турпоток вернётся. Между тем в России вырос спрос на курорты Крыма и Краснодарского края.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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