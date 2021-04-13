Путин посетил координационный центр правительства

О его работе президенту рассказал премьер-министр

Владимир Путин во вторник ознакомился с работой координационного центра правительства России. Пояснения о том, как он функционирует, давал премьер-министр Михаил Мишустин.

Главная задача Координационного центра - обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций и осуществлении приоритетных проектов, передает "ТВ Центр".

В качестве примера эффективной работы центра Мишустин назвал реализацию предложенных президентом мер по поддержке семей с детьми во время пандемии. По его словам, благодаря использованию информационных технологий все подавшие заявку смогли оперативно получить необходимую материальную помощь. Так, более 650 миллиардов рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет. И сейчас эти выплаты не требуют заполнения заявлений, они происходят автоматически, родители получают средства на банковские карты.

Глава правительства рассказал также о реализации поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

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