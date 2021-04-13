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Путин посетил координационный центр правительства

18:02
  • вторник
  • 13 апреля 2021

О его работе президенту рассказал премьер-министр

Владимир Путин во вторник ознакомился с работой координационного центра правительства России. Пояснения о том, как он функционирует, давал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Главная задача Координационного центра - обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций и осуществлении приоритетных проектов, передает "ТВ Центр".

В качестве примера эффективной работы центра Мишустин назвал реализацию предложенных президентом мер по поддержке семей с детьми во время пандемии. По его словам, благодаря использованию информационных технологий все подавшие заявку смогли оперативно получить необходимую материальную помощь. Так, более 650 миллиардов рублей уже выплачено семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет. И сейчас эти выплаты не требуют заполнения заявлений, они происходят автоматически, родители получают средства на банковские карты.

Глава правительства рассказал также о реализации поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

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Владимир Путин посетил Координационный центр Правительства
Владимир Путин посетил Координационный центр Правительства
Владимир Путин посетил Координационный центр Правительства
Владимир Путин посетил Координационный центр Правительства
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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