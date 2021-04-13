Собянин поблагодарил москвичей за участие в благотворительных программах

Мэр поздравил москвичей с Днем мецената и благотворителя

Сегодня - в День мецената - мэр Москвы встретился с участниками благотворительного сервиса портала mos.ru и поблагодарил их за работу. Сергей Собянин отметил: в столице в период пандемии силы объединили более 20 тысяч волонтёров. Они доставляли продукты и лекарства нуждающимся горожанам. Добровольцы с медицинским образованием работали в больницах и поликлиниках. Сейчас в волонтёрских движениях уже участвует каждый четвёртый житель мегаполиса.

Помогать тем, для кого любое действие - преодоление. Благотворительный фонд "Галчонок" работает с детьми с поражениями центральной нервной системы. Собирают деньги на лечение и реабилитацию. С тех пор как фонд представлен на портале mos.ru, пожертвования увеличились в разы. Все потому, уверены в фонде, что интернет-площадка размещает отчеты о потраченных средствах. Деньги не уйдут не по назначению.

"Этот портал является неким маркером, позволяет верифицировать фонды. Он вызывает доверие у горожан. Люди привыкли к этому сервису, это становится естественным процессом. Если ты пользуешься mos.ru, ты естественным образом становишься участником благотворительной истории", - рассказала президент благотворительного фонда "Галчонок" Елизавета Муравкина.

Сегодня на благотворительном сервисе - 39 организаций. За несколько месяцев работы москвичи совершили более 13 тысяч переводов на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей. Медицина, образование, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и бездомным животным. Всего за несколько кликов посетитель портала mos.ru может выбрать интересующее направление, узнать всю информацию о фонде.

Миссия волонтерства и благотворительности раскрылась в тяжелый год пандемии. Сергей Собянин отметил: в столице в этот период силы объединили более 20 тысяч волонтёров. Они доставляли продукты и лекарства. Добровольцы с медицинским образованием и студенты работали в больницах и поликлиниках. А юристы и психологи проводили бесплатные консультации. В волонтёрских движениях участвует каждый четвёртый житель столицы. Столько же москвичей перечисляют средства на благотворительность.

"Наш город с помощью ваших благотворительных организаций, инициаторов, волонтёров меняется - становится добрее. И вопрос даже не в суммах, которые вы собираете, потому что город, наверное, мог сам все эти проблемы решить, закрыть, но невозможно закрыть бюджетными деньгами душевную доброту, какое-то персональное отношение. Это очень важно. Так что, спасибо вам огромное", - отметил Собянин.

Город активно помогает волонтёрам и благотворителям. Учреждены различные гранты, выделяются помещения. Например, фонд "Галчонок" разместился в удобном офисе в центре столицы. Участники встречи попросили Сергея Собянина об организации единой площадки, где можно объединить всех участников профессионального сообщества.

"Каждая проблема должна собирать вокруг себя сообщество экспертов, профессионалов. Оно должно быть едино, потому что каждая такая организация нацелена на то, чтобы такую проблему решить. Решить разрозненно невозможно", - сказала директор благотворительного фонда "Друзья" Мария Баландина.

"Системный, большой проект должен быть, который был бы удобен и для некоммерческих организаций, и для органов госвласти, и благотворителей. Это масштабная история. Хорошо, давайте попробуем", - заявил Собянин.

В том числе, и просветительская функция возложена на благотворителей. Нужно рассказать и показать, что филантропия - это правильно, модно и, главное, полезно. Результат - человеческое "спасибо" от тех, кто в помощи действительно нуждается.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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