В Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса

Речь идет в том числе о случаях ковидной пневмонии

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило начале в стране третьей волны распространения коронавирусной инфекции, передает агентство БелТА.

"У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией - мы это называем началом третьей волны", - приводятся в заметке слова Инны Карабан - начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства.

Увеличившийся прирост новых случаев COVID-19 фиксируют, в частности, в Минске, добавили в Минздраве. Это касается в том числе коронавирусной пневмонии.

При этом специалисты отметили, что одной дозой вакцины было привито уже 129899 белорусов, двумя - 41688.

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