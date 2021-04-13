Волгоградец отсудил 700 тысяч рублей за неисправный полотенцесушитель

Квартира истца оказалась затоплена
В Волгограде суд обязал владельца магазина выплатить покупателю компенсацию за потоп в квартире в размере более 700 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости".
Было установлено, что в 2016 году мужчина купил в магазине полотенцесушитель, но тот оказался некачественным, вода протекала через сварочные швы, в результате чего квартиру волгоградца залило, оказалась испорчена мебель.
Суд назначил экспертизу, по итогам которой с индивидуального предпринимателя взыскали в пользу истца 478780 рублей материального ущерба, 239390 рублей штрафа, а также 4099 рублей в качестве расходов на оценку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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