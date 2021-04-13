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Число вызовов на единый номер "112" увеличилось в 1,5 раза с начала года

16:28
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Алгоритмы работы "Системы-112" постоянно совершенствуются

"Система-112" постепенно становится главным каналом вызова оперативных служб в столице. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

Так, в прошлом году на номер 112 поступило более 2,8 миллиона обращений. "С начала 2021 года принято 1,1 миллиона вызовов - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указали в пресс-службе.

К единой системе вызова экстренных служб подключены все мобильные операторы. При этом вызов служб обеспечивается по принципу "одного окна".

"После приема оператором звонка от заявителя информация в автоматизированном режиме передается во все необходимые экстренные службы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "Система-112" интегрирована с информационными системами служб 101, 102, 103, 104, Москводоканала, а также ЦОДД. Для всех служб разработан единый регламент работы.

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Работа call-центра Службы 112
Работа call-центра Службы 112
Работа call-центра Службы 112
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