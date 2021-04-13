Внешний долг России снизился с начала года

Свежие данные привел Центробанк

Согласно свежим данным из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, по состоянию на 1 апреля 2021-го внешний долг России составил 459,3 миллиарда долларов. Это на 1,84% ниже показателя на начало года.

Как объяснили в ЦБ, изменения показателя связаны в том числе с уменьшением портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах. Кроме того, фиксируется снижении обязательств ряда секторов по внешним кредитам.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны превзошла ожидания по темпам восстановления после введенных на время пандемии ограничений. ЦБ при этом ожидает дальнейшего роста.

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