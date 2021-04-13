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Путин: власти должны получать объективные данные о проблемах россиян

16:45
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Информацию следует накапливать и обрабатывать

Во время посещения координационного центра правительства страны в комплексе гостиницы "Украина" в Москве президент России Владимир Путин заявил, что власти должны получать обратную связь из регионов о сложившихся там трудностях.
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"Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - приводит слова главы государства ТАСС.

В качестве одной из важных проблем российский лидер выделил сложности с организацией горячего питания для учащихся. С этим, заметил Путин, столкнулись многие регионы страны. Роспотребнадзор проведет дополнительное обследование школ, уточнил президент. Ожидается, что ситуация исправится к сентябрю.

"Точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - добавил Путин.

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