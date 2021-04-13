В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Сербии, Иране и Италии

Российская вакцина по праву считается эффективной и безопасной

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в беседе с журналистами, что совсем скоро производство разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы - в Италии.

"Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, мы заключаем партнерство с самыми разными странами и компаниями", - цитирует Дмитриева ТАСС.

Глава РФПИ добавил, что уже к лету более 50 миллионов доз вакцины смогут производить компании Индии. Прямо сейчас же крупнейшими производственными площадками препарата, помимо России, являются в том числе Южная Корея и Китай.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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