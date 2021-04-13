На "Невской мануфактуре" в прошлом месяце находили нарушения

Возбуждено два уголовных дела

Пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщила, что в сгоревшем в понедельник здании "Невской мануфактуры" месяц назад выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности.

"В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол", - уточнили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Причину пожара, добавили в МЧС, установят следователи и дознаватели.

Ранее стало известно, что погибшего пожарного и троих его коллег, пострадавших во время тушения "Невской мануфактуры", представят к государственным наградам. На пике площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась.

Возбуждено два уголовных дела, гендиректор мануфактуры и его заместитель задержаны. СМИ пишут со ссылкой на источники в экстренных службах, что одной из версий относительно причин случившегося является поджог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram