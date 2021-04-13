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Названа предполагаемая дата встречи Зеленского и Макрона

17:38
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Президент Украины едет в Париж жаловаться на "российскую агрессию"

Газета Le Figaro написала во вторник со ссылкой на источник, что президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский проведут встречу в Елисейском дворце 16 апреля.
Москва обеспечит безопасность своих граждан в случае обострения на Украине

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе", - сказано в материале.

Там уточняется, что проходить беседа будет во время рабочего завтрака.

Ранее в Кремле отметили, что динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если киевские власти реализуют силовой сценарий, "ни одна страна мира не останется в стороне".

8 апреля телефонный разговор провели Владимир Путин и Ангела Меркель. Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Украины, которая целенаправленно идет на обострение.

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