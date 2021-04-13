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Применение вакцины Johnson & Johnson в Европе откладывается

17:59
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Препарат может вызывать тромбоз

Пресс-служба американской компании Johnson & Johnson сообщила, что применение разработанной фирмой вакцины от коронавируса в Европе откладывается на неопределенный срок, передает РИА "Новости".
В США готовятся приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

В компании добавили, что там знают о случаях тромбоза после укола J&J. "Мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями", - уточнили представители организации.

Вместе с тем регулятор Евросоюза подтвердил, что начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений. Пока что связь этих случаев с применением вакцины не доказана.

Ранее во вторник стало известно, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рекомендовало приостановить использование вакцины Johnson & Johnson на территории страны.

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