ФАС возбудила дело против "Яндекса"

Компании грозит штраф
Федеральная антимонопольная служба сообщила у себя на сайте о возбуждении дела в отношении компании "Яндекс".
"ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению сервисов в поисковой системе "Яндекс", - говорится в сообщении ведомства.
Подобные действия, уточнили в ФАС, могут приводить к созданию дискриминационных условий.
Компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, добавили в антимонопольной службе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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