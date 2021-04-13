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ФАС возбудила дело против "Яндекса"

18:16
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Компании грозит штраф

Федеральная антимонопольная служба сообщила у себя на сайте о возбуждении дела в отношении компании "Яндекс". 
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"ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению сервисов в поисковой системе "Яндекс", - говорится в сообщении ведомства.

Подобные действия, уточнили в ФАС, могут приводить к созданию дискриминационных условий.

Компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, добавили в антимонопольной службе.

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