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Патриарх Кирилл привился от коронавируса

18:25
  • вторник
  • 13 апреля 2021

После вакцинации патриарх чувствует себя хорошо

Патриарх Кирилл еще в марте вакцинировался одной из российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. По его словам, патриарх чувствует себя хорошо.
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Напомним, 23 марта прививку от COVID-19 сделал президент России Владимир Путин. Он решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.

Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что глава государства перенес вакцинацию без побочных эффектов.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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