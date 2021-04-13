Байден предложил Путину встретиться

Лидеры провели телефонный разговор

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там отметили, что Байден в разговоре с российским лидером "ясно дал понять - Соединенные Штаты будут твёрдо действовать в защиту своих национальных интересов". Кроме того, Байден подчеркнул "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также обсуждались намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ.

При этом уточняется, что глава Белого дома предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране.

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