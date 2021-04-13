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Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей

18:59
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Почитать можно будет уже осенью

Английская писательница Джоан Роулинг, автор произведений о волшебнике Гарри Поттере, выпустит 12 октября 2021 года детскую приключенческую книгу под названием "Рождественская свинья". Об этом говорится в сообщении на сайте писательницы.
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Там уточняется, что "Рождественская свинья" представляет собой "трогательную история о любви одного ребенка к своей игрушке". С предыдущими работами Роулинг эта книга никак связана не будет. Подходит она для детей старше восьми лет.

Печатная версия выйдет на английском и еще более чем 20 языках. Изданием в России занимается "Азбука-Аттикус".

К литературе для детей Роулинг вернулась в прошлом году, выпустив сказку "Икабог".

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