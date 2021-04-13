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Турция приняла экстренные меры из-за коронавируса

19:16
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Накануне в России приняли решение ограничить авиасообщение с Турцией

Власти Турции ужесточили меры против коронавирусной инфекции. Об этом объявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Так, время комендантского часа увеличено. Теперь он будет действовать с 19:00 до пяти часов утра. Кроме того, для жителей страны вводится временный запрет на передвижение между городами, а рестораны работают только в режиме доставки и на вынос передает ТАСС.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая там сложилась. Чартерное и регулярное сообщение прекращается с 15 апреля по 1 июня. Будут сохранены лишь два рейса в неделю.

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