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Россию признали лучшей страной для старта карьеры

19:31
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Рейтинг составили в США

Американский журнал US News & World Report составил рейтинг лучших стран для начала профессиональной карьеры - Россия в нем заняла первое место.
Москва вошла в рейтинг городов с самым чистым воздухом

При этом российская система образования стала в рейтинге десятой.

Всего же анализ проводился по 76 критериям, среди которых - открытость страны для бизнеса, ее культурное влияние на окружающий мир, качество жизни. По этим критериям составляли общий рейтинг стран, где Россия находится на 24-м месте.

Возглавила общий рейтинг Канада, второй стала Япония, замкнула тройку Германия. Украина - 71-я, Белоруссия - 75-я.

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