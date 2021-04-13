Названы сроки вывода американских войск из Афганистана

Американцы хотят успеть к важной дате

Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил журналистам следующее: президент страны Джо Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября. Об этом во вторник пишет Reuters.

"Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая", - уточнил собеседник агентства.

11 сентября при этом называется крайним сроком, есть вероятность, что выведены войска будут "за значительное время до этого".

Байден, по словам источника, считает, что для США и их союзников был бы угрозой слишком быстрый и нескоординированный вывод войск. "Мы дали понять, что любые атаки по мере того, как будет производиться упорядоченный вывод, будут встречены мощным ответом", - заключил представитель администрации.

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