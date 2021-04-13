Мишустин показал Путину координационный центр правительства

Премьер рассказал президенту о работе центра

Владимир Путин во вторник ознакомился с работой координационного центра правительства России. О том, как он функционирует, президенту рассказал Михаил Мишустин. Премьер-министр на конкретных примерах продемонстрировал, как с помощью цифровых технологий согласовываются действия разных уровней власти при реализации приоритетных задач. Владимир Путин назвал важным, чтобы реальная информация из регионов оперативно анализировалась для принятия или корректировки тех или иных правительственных решений.

То, что это принципиально новый формат государственного управления, становится понятно с первого взгляда. Никаких извилистых темных коридоров и душных приемных.

"Мы здесь собираемся не как начальники - подчиненные. Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти. Именно на этой основе мы строим наши аналитические инструменты, то, чего не было. Это такая новая модель государственного управления", - рассказал Мишустин.

Координационный центр правительства был сформирован по инициативе Михаила Мишустина. Главным образом, для решения задач, предусмотренных целями национального развития страны. Действовать нужно не только слаженно, но и оперативно. От этих решений, подчас, зависит благосостояние миллионов людей.

"Здесь все по-современному и так и должно быть. Это действительно помогает в работе, но эта обратная связь она куда-то должна поступать. Должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, именно нужная, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - отметил Путин.

И такой механизм в России уже работает, более того, прошел проверку на прочность в суровых условиях пандемии. Например, существенно упростили процедуру получения медиками так называемых "ковидных" надбавок. На невыплату можно пожаловаться на портале госуслуг. Там же, не выходя из дома, оформить все необходимые документы для получения детских пособий. Хотя изначально, вспоминает Мишустин, были технические проблемы.

"Из-за востребованности этой меры портал госуслуг не выдержал. Вы об этом говорили, беспрецедентная была нагрузка. В пике нагрузка составляла 13 с половиной тысяч обращений в минуту. И для разрешения этого первого специального проекта на площадке координационного центра мы скоординировали все необходимые действия от ведомств и организаций, организовали масштабное информирование людей. Приняли меры технического характера и за сутки эту ситуацию выправили. Все желающие смогли подать заявления и получить необходимую поддержку. Сейчас выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет не требуют заполнения заявлений и сами выплаты происходят автоматически. Родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей. Людям это очень нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных социальных выплатах", - рассказал Мишустин.

Это, кстати, одна из задач, которую президент поставил в своем послании Федеральному собранию. Ну а правительство, отметил сегодня премьер Мишустин, делает все для повышения качества жизни каждого россиянина.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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