Появилось видео сильных пожаров под Воронежем

Для тушения могут привлечь авиацию

В Воронежской области установлен третий уровень пожарной опасности. Во вторник экстренным службам пришлось работать сразу в нескольких местах. В Бобровском районе сгорели 12 строений, в том числе 8 жилых домов, передает "ТВ Центр".

В поселке Масловка пожарным удалось остановить распространение огня вблизи больницы. Пострадавших нет. Причиной большинства возгораний стал пал сухой травы. Осложняет ситуацию жаркая и ветреная погода. Так, огонь от вспыхнувшего камыша у реки Усмань под Воронежем распространился на луга и приблизился к жилым домам.

Пожар площадью 100 гектаров пришлось тушить и в Хоперском заповеднике. Всего же только за прошедший день было зафиксировано более 140 очагов огня. В региональном МЧС для тушения ландшафтных пожаров под Воронежем планируют привлечь авиацию.

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