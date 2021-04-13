Елагин дворец открывается после масштабной реставрации

По окончании ограничений, связанных с коронавирусом, в музее обещают возобновить бальные вечера

В Петербурге после масштабной реставрации для посетителей открыли музей на Елагином острове. Дворец - один из лучших памятников эпохи ампира в России - проектировал великий зодчий Карл Росси. Реставрировали здание в течение последних 20 лет.

Здесь мало золота и мрамора, в основном, дерево и шелк. Это не парадная роскошь императорского двора, призванная ослепить каждого, а изысканный лоск русской знати - в моменты жизни, скрытые от глаз публики.

Этот дворец император Александр I приказал обустроить для своей матушки, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, которой на склоне лет было тяжело путешествовать в карете из Санкт-Петербурга в любимые ею резиденции в Гатчине и Павловске. Ведь дорога туда в те годы занимала целый день.

Особняк в черте современного Петербурга был выкуплен у наследников мецената, директора императорских театров Ивана Елагина. Именно его имя дворец носит до сих пор. Сделка обошлась в астрономическую по тем временам сумму - 350 тысяч рублей. Интерьеры в стиле ампир - все до мельчайших деталей проектировал знаменитый придворный зодчий Карл Росси. Результат так понравился матери-императрице, что, как только окончилось строительство, Александр I пожаловал Карлу Росси алмазные подвески к ордену святой Анны. В 30-х годах XX века здесь устроили турбазу, сделали типовой советский ремонт. Лишь после войны разрушенное бомбежками здание восстановили в первоначальном облике. И всю дворцовую коллекцию начали собирать заново.

Лучшие предметы интерьера уже не вернуть, говорят во дворце. Их передали в другие музеи или продали за границу. Мебельные гарнитуры развезли по гостиницам и театрам. Из Малиновой гостиной сейчас стоит где-то в Большом театре в Москве. Воссозданный во время последней реставрации кабинет Александра I, который приезжал сюда проведать мать, собран из близкого по времени антиквариата. Чего не отнять у дворца - это его потрясающей коллекции фарфора. Она собиралась десятилетиями после войны, в память об архитекторе Росси, который был большим ценителем прикладного искусства. Впервые в своей истории музей открывает для посетителей доступ к своим фондам.

"Фарфор интересен тем, что откликается на многие исторические события. Вот тарелочка английской работы 19 века - Наполеон в Фонтенбло, где он был отставлен от власти и сослан на Эльбу", - рассказала заместитель директора по музейной деятельности Татьяна Ершова.

По окончании реставрации в Елагинский дворец возвращается давняя историческая традиция - костюмированные балы в Овальном зале, такие проводились здесь и 200 лет назад, когда к вдовствующей императрице наведывались гости.

Поучаствовать в таких балах может любой желающий - камзол с треуголкой, платье на кринолине и корсет можно подобрать прямо в дворцовых костюмерных. Все это шьется в театральных мастерских по историческим эскизам или с портретов семьи Романовых. Сотрудники дворца очень ждут, когда отменят масочный режим, чтобы пригласить всех не только на экскурсию, но и на бал.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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