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"Чрезвычайно важно для мира": ООН - о разговоре Путина и Байдена

20:16
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Организация поддержит любой диалог между Россией и США

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал факт состоявшегося во вторник телефонного разговора между президентами России и Соединенных Штатов.
Байден предложил Путину встретиться

"Чрезвычайно важно для работы, которая идет здесь в ООН для мира и безопасности, чтобы был открытый и позитивный диалог между Москвой и Вашингтоном", - приводит слова спикера ООН РИА "Новости".

Дюжаррик добавил, что организация поддержит любой диалог между двумя странами.

Беседа между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялась по инициативе американской стороны. Как сообщили в Кремле, глава Белого дома подтвердил переданное Путину приглашение на саммит по климату 22-23 апреля. При этом Байден выразил заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и предложил Путину идею личной встречи в третьей стране.

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