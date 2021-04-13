Путин рассказал президенту Финлянлии о планах встретиться с Байденом

Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Украины

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила о состоявшемся во вторник разговоре финского главы государства с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Уточняется, что Путин рассказал Ниинистё "о своей беседе с президентом США Джо Байденом и о планирующейся встрече" с ним. Финский президент же проинформировал российского коллегу об инициативе устроить международную конференцию по случаю 50-летия акта, который положил начало ОБСЕ.

Политики также обсудили ситуацию на границе России и Украины. Ниинистё, отметили в канцелярии, призвал стороны к диалогу и снижению напряженности.

Беседа между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялась по инициативе Вашингтона. Как сообщили в Кремле, глава Белого дома выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений и предложил Путину идею личной встречи в третьей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram