Шойгу: Северный флот способен противостоять вызовам в Арктике

Флот оснащается современной техникой

По всей России проходят масштабные плановые проверки вооруженных сил. Только в этом месяце военные будут участвовать в более четырех тысячах различных учений. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

Он рассказал о мерах, которые принимает наша страна в ответ на угрожающую деятельность НАТО. Альянс перемещает свои войска к границам европейской части России. По словам министра, США и НАТО хотят сосредоточить около 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения, в том числе стратегической авиации, передает "ТВ Центр".

В свою очередь Россия в рамках контрольной проверки перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ. А в зимний период была проверена боеготовность войск Западного и Южного военных округов.

Кроме того, министр отметил, что особое внимание уделяется повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной техникой. А на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике. В целом обстановка в данном регионе остаётся сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям", - отметил Шойгу.

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