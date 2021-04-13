ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: Северный флот способен противостоять вызовам в Арктике

22:24
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Флот оснащается современной техникой

По всей России проходят масштабные плановые проверки вооруженных сил. Только в этом месяце военные будут участвовать в более четырех тысячах различных учений. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.
Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России

Он рассказал о мерах, которые принимает наша страна в ответ на угрожающую деятельность НАТО. Альянс перемещает свои войска к границам европейской части России. По словам министра, США и НАТО хотят сосредоточить около 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения, в том числе стратегической авиации, передает "ТВ Центр".

В свою очередь Россия в рамках контрольной проверки перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ. А в зимний период была проверена боеготовность войск Западного и Южного военных округов.

Кроме того, министр отметил, что особое внимание уделяется повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной техникой. А на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике. В целом обстановка в данном регионе остаётся сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям", - отметил Шойгу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" на главной базе Северного флота
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" на главной базе Северного флота
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Российские военнослужащие в Арктике
Российские военнослужащие в Арктике
Подводная лодка ВМФ России
Подводная лодка ВМФ России
Военные учения в Арктике
Военные учения в Арктике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.