Байден позвонил Путину и предложил встретиться в "третьей стране"

Что обсудили лидеры?

Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу. Об этом глава Белого дома заявил в ходе сегодняшнего телефонного разговора с российским коллегой. Беседа лидеров двух стран состоялась по инициативе американской стороны. Байден, в частности, высказал заинтересованность в налаживании американо-российского взаимодействия по целому ряду острых международных проблем.

Двусторонний саммит на высшем уровне в ближайшие месяцы. Инициатива Вашингтона, с которой Джо Байден звонит Владимиру Путину. Разговор, отмечают в Кремле, вышел обстоятельным. Обсудили двусторонние отношения, коснулись главных вопросов в международной повестке:

"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

Отдельным пунктом - ситуация на Украине. В официальном сообщении на сайте Белого дома по итогам разговора подчеркивают: Байден обеспокоен перемещениями российских военных. Притом, что проводятся они на территории страны. Владимир Путин, отмечают в Кремле, в свою очередь еще раз пояснил: позиция Москвы по внутриукраинскому конфликту неизменна - нужно придерживаться комплекса минских соглашений. Альтернативы которым нет. На сообщения о переговорах двух лидеров уже отреагировали мировые биржи. Российская валюта укрепилась по отношению к доллару. Обсуждают звонок Байдена и все крупнейшие СМИ. На традиционной пресс-конференции Джен Псаки первым делом спрашивают: ну, как прошло?

"Мы полагаем, что наши отношения останутся проблемными. Ожидаем, что нам предстоит множество сложных переговоров. И мы к этому готовы. Тем не менее, наша цель выстроить предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Пока еще рано говорить о формате переговоров: это был только первый разговор на эту тему на таком уровне. Но наша цель здесь: быть честными и открытыми, чтобы понять, в каких областях мы не согласны друг с другом. Но также вместе работать над сферами, представляющими взаимный интерес", - сказала Псаки.

Правда, пока Вашингтон почему-то делает все наоборот. Вместо честного и открытого диалога - санкции, введенные под надуманным предлогом, откровенно хамский тон. Интервью Джо Байдена, где тот фактически назвал российского президента "убийцей", шокировало даже комплиментарно настроенные западные СМИ. Теперь из Вашингтона звучат новые угрозы: отключить Москву от системы глобальных платежей SWIFT. Все это, отмечают эксперты, не позволяет надеяться, что первая встреча Путина и Байдена в качестве главы Белого дома завершится прорывными договоренностями.

"Чтобы начать перезагрузку, недостаточно просто стереть из оперативной памяти все воспоминания о конфликтах и сказать: "Сейчас мы начинаем сначала", мы начнем сначала и снова накопятся ошибки в этой оперативной памяти. Пока в США не будет понимания, что с Россией нужно разговаривать уважительно, как с партнером, завоевывая ее доверие - перезагрузка маловероятна", - рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Уже известно: по предложению американской стороны переговоры состоятся в "третьей стране". Однако до очного саммита Путин и Байден могут встретиться онлайн. В телефонном разговоре президент США подтвердил ранее переданное президенту России приглашение принять участие в Климатическом саммите. Он пройдёт в режиме видеоконференции 22 и 23 апреля.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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