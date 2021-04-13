Apple определилась с датой очередной презентации

Мероприятие состоится в Калифорнии

На сайте американской компании Apple появились новости относительно даты новой презентации продукции фирмы - она состоится в Калифорнии 20 апреля.

Какие именно устройства будут представлены, не уточняется. Начнется мероприятие в 20:00 по Москве.

СМИ пишут, что это будет видеоконференция из головного офиса компании в Купертино.

Также журналисты утверждают, ссылаясь на источники, что готовится показ новой модели iPad Pro и беспроводных наушников AirPods Pro.

Ранее дату 20 апреля стал указывать в ответах на вопросы голосовой помощник Siri.

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