Стилист назвал оскорбительную для парикмахеров ошибку клиентов

Стоит уважать интересы других посетителей салонов

Стилист из Великобритании Адам Рид побеседовал с порталом Mirror о тонкостях профессии. Он, в частности, рассказал, какую нередкую ошибку клиентов парикмахеры воспринимают как оскорбление.

"Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", - сказал Рид.

По его словам, из-за опозданий у мастеров сбивается график, что затрагивает интересы других посетителей.

Кроме того, Рид отметил, что рекомендует отказаться от домашней покраски и стрижки волос. Также клиентам не стоит бездумно пытаться копировать образы звезд. К советам профессионалов же Рид рекомендует прислушиваться, как прислушиваются к рекомендациям окулиста или стоматолога.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram