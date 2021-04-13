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Стилист назвал оскорбительную для парикмахеров ошибку клиентов

21:27
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Стоит уважать интересы других посетителей салонов

Стилист из Великобритании Адам Рид побеседовал с порталом Mirror о тонкостях профессии. Он, в частности, рассказал, какую нередкую ошибку клиентов парикмахеры воспринимают как оскорбление.
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"Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", - сказал Рид.

По его словам, из-за опозданий у мастеров сбивается график, что затрагивает интересы других посетителей.

Кроме того, Рид отметил, что рекомендует отказаться от домашней покраски и стрижки волос. Также клиентам не стоит бездумно пытаться копировать образы звезд. К советам профессионалов же Рид рекомендует прислушиваться, как прислушиваются к рекомендациям окулиста или стоматолога.

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