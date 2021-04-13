Стала известна возможная площадка для встречи Путина и Байдена

У возможного саммита, правда, нет пока даже предварительной даты
Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что страна готова стать площадкой для переговоров президентов России и Соединенных Штатов.
"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - приводит сообщение МИД РИА "Новости".
Там добавили, что планы Москвы и Вашингтона выстраивать диалог достойны одобрения.
Во вторник между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Инициатором беседы выступили Штаты. В Кремле сообщили, что Байден выразил заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Глава Белого дома предложил Путину встретиться лично в третьей стране для обсуждения актуальной повестки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram