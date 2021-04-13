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Стала известна возможная площадка для встречи Путина и Байдена

21:50
  • вторник
  • 13 апреля 2021

У возможного саммита, правда, нет пока даже предварительной даты

Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что страна готова стать площадкой для переговоров президентов России и Соединенных Штатов.

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"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - приводит сообщение МИД РИА "Новости".

Там добавили, что планы Москвы и Вашингтона выстраивать диалог достойны одобрения.

Во вторник между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Инициатором беседы выступили Штаты. В Кремле сообщили, что Байден выразил заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Глава Белого дома предложил Путину встретиться лично в третьей стране для обсуждения актуальной повестки.

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