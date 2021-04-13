Разведка США оценила исходящие от России угрозы

В Вашингтоне считают, что Москва будет пытаться "подорвать влияние" Штатов

Американское разведсообщество опубликовало доклад об основных угрозах национальной безопасности - там, в частности, сказано, что Россия, Китай и Иран будут продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников.

Москва, говорят разведчики США, продолжит "стараться подорвать влияние Вашингтона и расколоть западный мир". Российские разведслужбы в документе названы одной из самых серьезных угроз для Штатов.

Россию при этом вновь бездоказательно обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 и 2020 годах. В Кремле эти обвинения не раз опровергали.

Кроме того, в докладе отмечено, что в ближайшем будущем Россия "продолжит расширять свой потенциал ядерного оружия", что, по заявлению авторов, позволит ей сдерживать противников.

Вместе с тем в разведке США подчеркнули - Россия не хочет прямого конфликта с США, а ищет "прагматичного сотрудничества".

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