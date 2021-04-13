ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разведка США оценила исходящие от России угрозы

22:42
  • вторник
  • 13 апреля 2021

В Вашингтоне считают, что Москва будет пытаться "подорвать влияние" Штатов

Американское разведсообщество опубликовало доклад об основных угрозах национальной безопасности - там, в частности, сказано, что Россия, Китай и Иран будут продвигать свои интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников.
Байден заподозрил русскую разведку в появлении порно в его ноутбуке

Москва, говорят разведчики США, продолжит "стараться подорвать влияние Вашингтона и расколоть западный мир". Российские разведслужбы в документе названы одной из самых серьезных угроз для Штатов.

Россию при этом вновь бездоказательно обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 и 2020 годах. В Кремле эти обвинения не раз опровергали.

Кроме того, в докладе отмечено, что в ближайшем будущем Россия "продолжит расширять свой потенциал ядерного оружия", что, по заявлению авторов, позволит ей сдерживать противников.

Вместе с тем в разведке США подчеркнули - Россия не хочет прямого конфликта с США, а ищет "прагматичного сотрудничества".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США
Военнослужащие армии США следят за радарами
Военнослужащие армии США следят за радарами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.