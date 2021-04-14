Москва раскрыла планы на случай отключения SWIFT

Россия задействует другие возможности

У России есть план на случай, если Запад надумает отключить ее от системы SWIFT. По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва задействует другие возможности.

"От SWIFT пока не отказываемся. Но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы", — заявил заместитель министра.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. К этой международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей подключены более 11 тысяч организаций почти во всех странах мира. Информация о том, что Запад может отключить Россию от этой системы - в качестве самой жесткой санкции – периодически появляется в СМИ.

Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Однако позже замминистра отметил, что этот вопрос пока не обсуждается – и посоветовал журналистам не заглядывать так далеко.

Днем ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к отказу от использования контролируемых Западом платежных систем. Кроме того, Москва видит большие перспективы в постепенном отходе от использования доллара и переходе на национальные валюты во взаиморасчетах с иностранными партнерами.

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