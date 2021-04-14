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Москва раскрыла планы на случай отключения SWIFT

08:31
  • среда
  • 14 апреля 2021

Россия задействует другие возможности

У России есть план на случай, если Запад надумает отключить ее от системы SWIFT. По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва задействует другие возможности.
МИД допустил создание в России альтернативы SWIFT

"От SWIFT пока не отказываемся. Но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы", — заявил заместитель министра.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. К этой международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей подключены более 11 тысяч организаций почти во всех странах мира. Информация о том, что Запад может отключить Россию от этой системы - в качестве самой жесткой санкции – периодически появляется в СМИ.

Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. Однако позже замминистра отметил, что этот вопрос пока не обсуждается – и посоветовал журналистам не заглядывать так далеко.

Днем ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к отказу от использования контролируемых Западом платежных систем. Кроме того, Москва видит большие перспективы в постепенном отходе от использования доллара и переходе на национальные валюты во взаиморасчетах с иностранными партнерами.

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