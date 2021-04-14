"Ударов стоит еще ожидать": эксперт оценил звонок Байдена Путину

Нужно быть реалистами

С надеждой на стабильные и предсказуемые отношения - главной новостью вторника стала телефонная беседа Владимира Путина с Джо Байденом. Президент США предложил главе российского государства провести личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы обсудить все актуальные вопросы, стоящие перед нашими странами. В ходе разговора президенты коснулись разных тем: от контроля над вооружениями и иранской ядерной программы до глобального изменения климата.

Перспективы отношений России и США с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"С одной стороны, лучше, когда наши лидеры разговаривают, чем, когда американские корабли проходят Босфор и Дарданеллы, заходят в Черное море, а Вашингтон уверяет, что Россия завтра нападет на Украину. Но будем реалистами. Говорить о том, что произошел поворот, разворот, теперь начнется период разрядки, нельзя. Потому что вас бьют дубиной по голове, потом пять минут не бьют, и вы начинаете думать: о, разрядка. Ударов стоит еще ожидать обязательно. Надо понимать, что Байден в силу возраста и партийной специфики является таким коллективным президентом. Такой коллективный Байден. Россия остается для США безусловным идеологическим врагом, империей зла. Поэтому давайте иллюзий не строить. Но хорошо, что они понимают, что есть ограничительные линии, что вероятность Третьей мировой войны все-таки существует, и лучше этого не допускать, но говорить о том, что произойдет нормализация, нет, не будет наивными", - заявил Симонов.

Полный комментарий политолога смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram